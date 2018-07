Ladri d'auto scatenati â€‹sparita un'altra auto nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO Un'altra auto rubata, questa volta in via Michelangelo. I ladri si sono portati via una Golf targata EY 146 DY di colore grigio. «Questa mattina l’amara sorpresa - il commento di Giulia Vagnozzi - abbiamo sporto denuncia dai carabinieri ai quali abbiamo fornito le immagini delle nostre telecamere di video sorveglianza privata di casa». Dalle immagini si è potuto stabilire che intorno alle 4.15 hanno forzato il cofano della Golf, agito sulla centralina e fatto partire l’auto per portarla via. Si vedono le fasi del furto riflesse sull’auto, compresa un’auto che procedeva a velocità molto lenta poco prima che la Golf venisse rubata. Inoltre, secondo le testimonianze di una vicina, nella stessa notte sarebbe stata rubata anche un’altra Golf. «L'auto era intestata alla mamma del mio compagno - commenta la signora Vagnozzi - è non vedente e lui la utilizzava per aiutare sua madre».