PORTO SAN GIORGIO - Un notissimo poeta vissuto nell'Inghilterra di secoli e secoli fa riteneva che noi esseri umani siamo fatti della stessa materia dei sogni. Eterea, sfuggente, magica, intangibile, impalpabile eppure così forte, nasciamo dalla creta con cui sono impastati i nostri desideri più profondi. Saldati al cuore a formare l'ossatura dei nostri giorni, i sogni sono la piacevole compagnia che nessuno vede ma che noi, distintamente, percepiamo vicina mentre la vita scorre, a darle colore, a conferirle calore, a sorreggerla nella sua routine. Così, mettendo in fila uno dietro l'altro quegli input, William Timi corre avanti e indietro da un presente in cui è restauratore, pittore, creatore di arte a tutto tondo a un passato «da bambino nato per disegnare - sorride - perché mia madre me l'ha sempre detto che sono venuto fuori dalla sua pancia con la matita in mano per portare su carta la mia creatività e il sogno di fare il pittore».

APPROFONDIMENTI C'ERA UN RAGAZZO L'ex assessore Costantini: «Sì, per noi la strada era maestra di vita»

Il nome

Quell'antico poeta, con cui non a caso William Timi condivide il nome, di sogni ne sapeva qualcosa. Aveva perfettamente chiaro in mente che peso avessero nella vita di ogni individuo: la stessa importanza delle scatole di matite colorate consumate da bambino, dei libri illustrati che «mi metteva in mano mamma Elena e che erano la mia fonte continua di ispirazione, con tutte quelle cose da fare, da riprodurre, da poter creare - ricorda William - ogni momento della mia vita da bambino era improntata al fare: dal disegnare all'assemblare, dal costruire al colorare, non passavo un minuto libero senza che le mie mani non traducessero in realtà qualsiasi progetto partorisse la mia creatività. Ero un vulcano di idee, complice tutti gli stimoli che ricevevo: a scuola, dalle Canossiane di Porto San Giorgio, dove ogni venerdì pomeriggio le lezioni teoriche cedevano il passo alla creatività manuale e con il signor Dante realizzavamo in classe cestini di vimini a mano; ma anche a casa, dove mamma Elena era sempre pronta a stimolarmi con idee, libri illustrati e tutto il suo amore. Ricordo ancora quando, durante le feste di Natale, prese il regalo che avevo preparato con le mie mani per Babbo Natale e lo sostituì con un piccolo presente per me. Mi diede così tanta gioia il fatto che quel personaggio avesse così gradito la mia creazione da portarla via e lasciare qualcosa per me che, da quel momento per diverse sere, preparai e lasciai fuori dalla finestra piccoli elaborati di mia produzione, al posto dei quali la mattina dopo trovavo sempre qualche regalo destinato a me. Andò così per diverso tempo finché mia madre, esaurite tutte le idee, una mattina assieme al regalo mi fece trovare anche una lettera della Befana, che mi annunciava la sua imminente partenza per il nord e mi dava appuntamento per l'inverno successivo», ride William.

I regali

Tra i regali fatti e quelli ricevuti, la vita è stata sempre così: quella di un bambino, oggi uomo, che a ogni minuto della sua esistenza ha guardato con occhio magico, sognante; con la creatività sempre pronta a impreziosire ogni istante, facendo della realtà un viaggio straordinario attraverso l'ispirazione e, dell'arte a tutto tondo, una costante. Una vita di momenti grandi nella loro semplicità e di regali che hanno spalancato porte e mondi. «A dieci anni, la mia madrina di Battesimo mi fece trovare un cavalletto con tela e pennelli: ricordo ancora l'emozione di quel dono meraviglioso e la spinta che diede alla mia idea di fare il pittore, che nutrivo nel profondo del cuore assieme alla volontà di affermarmi nel mondo come cantante - confessa William - fu per me un regalo così gradito e importante che, arrivato alle medie, chiesi alla professoressa di arte qualche consiglio sulla pittura a olio e lei, impressionata dalla mia richiesta, mi regalò una sua vecchia valigetta con dentro tubetti di colori a olio consunti e oramai vecchi. Mi prese letteralmente a cuore e mentre nelle sue ore, in classe, tutti dovevano eseguire a testa bassa e senza fiatare il compito scritto alla lavagna, io avevo la libertà di fare quello che volevo e cimentarmi con quella tecnica che è rimasta la mia preferita. Sperimentando, ancora una volta, la potenza di un'ispirazione che andava cavalcata e la forza di quello sogno d'arte che mi ha sempre mosso la mano e l'ha armata di matita e colori».