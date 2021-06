Schianto tra auto e furgone all'incrocio col semaforo lampeggiante: tre feriti, uno portato a Torrette

PORTO SAN GIORGIO - Paura nella notte nel centro di Porto San Giorgio. Nella notte di ieri un camioncino e un'auto si sono scontrati all'incrocio antistante della Statale 16 la chiesa di San Giorgio. La strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato. È successo in piena notte, intorno alle 2 e dunque a semafori spenti. Il camioncino è entrato in collisione con una Fiat bianca per ragioni che dovranno stabilire i Carabinieri di Fermo intervenuti a fare i rilievi. Ferite tre persone, uno dei due ragazzi che viaggiava all'interno della Fiat è stato portato a Torrette in eliambulanza. È servita qualche ora, ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri a ripristinare il manto stradale, coperto di lamiere e liquidi fuoriusciti dal furgone capovolto. L'incidente si è verificato in piena notte, a semaforo lampeggiante.

APPROFONDIMENTI GROTTAMMARE I predoni degli chalet colpiscono ancora: rubano il registratore di... MACERATA Paura di fronte allo Sferisterio: il camioncino sfonda la balaustra e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA