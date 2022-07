Violento incidente sul lungomare a Porto San Giorgio, paura per un ragazzo in scooter trasportato all'ospedale

PORTO SAN GIORGIO - Incidente ieri sera sul lungomare Gramsci sud a Porto San Giorgio con un violento scontro fra un'auto e uno scooter, quest'ultimo condotto da un ragazzo. Al volante della vettura c'era invece una donna. A preoccupare le condizioni del giovane centauro, tanto che è stato successivamente trasportato al pronto soccorso del Murri e ricoverato. Sul posto i soccorritori delle Croci di Porto San Giorgio e Sant’Elpidio a Mare, oltre a una mezzo della Verde Valdaso.

Scontro sul lungomare Gramsci

Vista la dinamica dell'ìncidente per il ragazzo era anche stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza. Sarà ora la polizia a ricostruire nei dettagli la dinamica di quanto avvenuto. Ovviamente con l'avvicinarsi del clou dell'estate il traffico sulla costa è notevolmente aumentato e le forze dell'ordine si raccomandano di fare la massima attenzione. Un altro incidente è avvenuto in serata nella zona nord di Porto Sant'Elpidio ma in questo caso senza gravi conseguenze per i coinvolti.