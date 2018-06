Violento schianto all'alba sul lungomare, tre giovani all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Schianto nella notte sul lungomare di Porto San Giorgio, tre giovani sono finiti all'ospedale. E' il bilancio di un altro incidente che si è verificato all'alba. Due le auto coinvolte, una Kia con a bordo tre ragazzi e una ragazza e altre due auto parcheggiate, una Fiat 500L e una Peugeot. La probabile causa sembra legata a una gomma che sarebbe scoppiata. L'allarme è stato immediato e sul posto è subito arrivata una ambulanza della Croce verde di Fermo e una della Croce azzurra di Porto San Giorgio. Sul posto anche l’auto medica e una pattuglia della polizia per ricostruire la dinamica. Tre i giovani finiti al pronto soccorso, tutti con ferite varie ma per fortuna nessuno in gravi condizioni.