Ciclista accusa un malore lungo la Provinciale fermana e muore, inutili i soccorsi

PORTO SAN GIORGIO - Un ciclista di circa 70 anni è morto questa mattina a Fermo dopo un grave malore che l'ha colpito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il tutto è accaduto sulla Provinciale che collega Fermo a Porto San Giorgio. L'uomo è originario di Roma. Sul posto la Croce Azzurra e i sanitari del 118.A dare l'allarme sono stati gli automobilisti che si trovavano di passaggio e che si sono fermani a prestare i primi soccorsi. Il malore, secondo i primi racconti dei passanti, sarebbe sopraggiunto proprio mentre stava pedalando lungo la strada.E' stata allertata anche l'eliambulanza atterrata a poca distanza del luogo del malore. Nonostante tutto per il ciclista non c’è stato niente da fare.