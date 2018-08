Cade da una pianta e finisce su un cancello arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO Un uomo di circa 80 anni è caduto da una pianta di olivo, finendo contro un cancello dell’abitazione. In seguito alla caduta l’ottantenne ha riportato gravi ferite. Vedendo il padrone in difficoltà, il suo cane ha attirato i familiari e i vicini che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente, un’abitazione in via Nibbi, sono subito arrivati i mezzi di soccorso della Croce Azzurra sangiorgese. Viste le condizioni dell’uomo è stata subito chiamata l’eliambulanza, atterrata nel parco adiacente allo stadio di via Marche, di fronte al grattacielo. Icaro ha caricato il ferito conducendolo all’ospedale regionale di Ancona.