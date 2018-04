Scontro tra autotreni sull'autostrada A14 Due feriti, uno è grave: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - E' di due persone ferite il bilancio dell'incidente che si è verificato questa mattina in autostrada, tra Porto San Giorgio e Pedaso, direzione sud. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia autostradale due mezzi pesanti sono entrati in collisione. La dinamica dello scontro è ancora tutta da accertare mentre, come dicevamo, i due conducenti sono entrambi rimasti feriti, uno in maniera è grave tanto che è stata allertata l'eliambulanza per il trasporto a Torrette. Il traffico è rimasto bloccato con diversi chilometri di coda.