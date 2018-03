Con l'auto nel fossato sull'A14, due ragazzi finiscono al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Il conducente ha perso il controllo e l'auto ha sbandato urtando prima il guard rail per finire la corsa nel fossato. Paura per due ragazzi a bordo di una Alfa 147 che viaggiavano sull'autostrada in direzione nord. L'incidente si è verificato nel tratto dellA14 di Porto San Giorgio. L'allarme è stato immediato, sul posto è arrivata una pattuglia della polizia autostradale e i sanitari della Croce azzurra che hanno prestato le prime cure ai due giovani e poi li hanno trasferiti al pronto soccorso. Fortunatamente nulla di serio per i due ragazzi.