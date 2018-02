Schianto sull'A14 Auto si ribalta, un ferito Lunghe code e traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Incidente sull'A14 all’altezza di Porto San Giorgio nord, dove un’auto si è ribaltata, un ferito. Sul posto i sanitari della Croce azzurra di Porto San Giorgio, la polizia autostradale e i vigili del fuoco. «Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Fermo e Porto Sant’Elpidio in direzione Ancona – si legge in una nota della società Autostrade – il traffico è bloccato con quattro chilometri di coda in aumento per un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 274. Una vettura, dopo aver sbandato, si è ribaltata. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia stradale, i soccorsi sanitari e meccanici. Si consiglia di uscire a Fermo e rientrare in autostrada a Porto San Elpidio attraverso la viabilità ordinaria».