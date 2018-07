Scontro tra auto e scooter ragazzo trasportato al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Scontro tra un’auto e uno scooter in via Marche, una delle traverse tra il lungomare e la statale. Coivolti uno ragazzo in sella a uno scooter e una donna alla giuda di un'auto. Nell'impatto lo scooterista è caduto rovinosamente a terra riportando alcune contusioni e una ferita al braccio. Sul posto la Croce azzurra che ha trasportato il ferito al pronto soccorso. Per i rilievi dell'incidente sul posto è arrivata una pattuglia della polizia municipale.