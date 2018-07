Perde il controllo dell'auto e si ribalta, paura sulla Provinciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Paura sulla Provinciale tra Porto San Giorgio a Fermo per un'auto che si è ribaltata. l conducente di una Golf, per cause in corso di accertamento da parte di vigili urbani e carabinieri, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. L’incidente è avvenuto a poca distanza dall’incrocio con Via Valleoscura, famoso per il numero di sinistri che si registrano. Alcuni automobilisti si sono fermati per prestare i soccorsi al conducente della Golf che fortunatamente è rimasto illeso. Sul posto la Croce Azzurra di Porto San Giorgio, l’auto medica della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio oltre ai vigili del fuoco.