Auto fuori controllo centra alcune auto in sosta, investe un passante e si schianta contro una recinzione. A Porto San Giorgio atterra l'eliambulanza

PORTO SAN GIORGIO - Perde il controllo dell'auto, centra diverse macchine in sosta, si schianta contro una recinzione e investe un passante. Tutto in pochi, drammatici, secondi. L'incidente è avvenuto verso le 8 di questa mattina, lunedì 30 gennaio, a Porto San Giorgio. In via Pirandello, per cause ancora in corso di accertamento, un automobilista ha perso il controllo delle sua vettura, sbattendo contro le auto parcheggiate ai margini della strada e poi fermando la sua corsa contro una recinzione.

Auto fuori controllo centra le auto in sosta e investe un passante

In quel momento passava un uomo che è stato investito dalla macchina ed avrebbe riportato una lesione ed aun piede. Da Ancona si è alzata in volo l'eliambulanza per soccorrere in ferito, il velivolo dell'emergenza urgenza è atterrato al campo sportivo comunale. L'automobilista sembra non avere riportato ferite preoccupanti. Sul psto anche la Croce Azzurra ed i vigili del fuoco.