Carambola fra tre auto, una si schianta contro il muro di villa Salvadori

PORTO SAN GIORGIO - Carambola tra auto sulla Statale Adriatica nei pressi di villa Salvadori. Coinvolte una Mercedes, una Peugeot e una Fiat Uno, condotte rispettivamente da un giovane, una ragazza e un uomo di 60 anni. La peggio è toccata al sessantenne la cui auto si è schiantata contro il muro di recinzione della storica villa sangiorgese. Un impatto violento che ha quasi distrutto l’auto. L’allarme è stato immediato e sul posto sono subito arrivate una ambulanza della Croce Azzurra oltre all’auto medica del 118 di Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano.Per fortuna i due giovani non presentevano ferite serie mentre il 60enne è stato trasportato al pronto soccorso di Fermo dove è stato preso in cura dai sanitari ma anche le sue condizioni non sono gravi. L’incidente ha provocato disagi alla viabilità rimasta critica fino alla rimozione delle auto coinvolte nell’incidente. Sul posto anche i carabinieri che hanno regolato il traffico e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica.