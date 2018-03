In fiamme la vecchia stazione, giovane intossicato dal fumo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO Paura per un incendio scoppiato all’interno della vecchia stazione, nella zona a sud della città. Le fiamme si sarebbero sprigionate al piano terra dell’immobile facendo scattare subito l’allarme da parte di alcuni residenti. Sul posto sono subito arrivati due squadre di pompieri, vigili urbani, carabinieri e i mezzi di soccorso della Croce azzurra che al loro arrivo hanno notato un cittadino straniero, pare di origini marocchine e senza fissa dimora, barcollare in mezzo alla strada.L’uomo, visibilmente alticcio, è stato prontamente soccorso per i sintomi di un inizio di intossicazione. Dalle prime indiscrezioni non è stato in grado di fornire chiarimenti sull’incendio.Secondo una prima ricostruzione a prendere fuoco sarebbero stati alcuni giacigli di fortuna che si trovavano nei locali, nella stanza infatti i pompieri di Fermo hanno recuperato una specie di letto a castello e alcuni materassi, ma hanno tirato fuori anche diverse bombole di gas mettendo in sicurezza tutto l’immobile.La vecchia stazione da tempo funge da ritrovo per sbandati e senza tetto, una sorta di rifugio dove passare la notte per chi è senza casa. I vigili del fuoco parlano di pochissimi danni alla struttura mentre più importanti sarebbero quelli causati dal fumo. Sono comunque in corso le indagini per risalire alla natura dell’incendio che ad una prima verifica sembra essere di natura accidentale. Presente sul luogo dell’incendio anche un rappresentante della ditta Cosmo, proprietaria dello stabile.