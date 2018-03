Auto in fiamme sul lungomare Allarme e tanta paura per l’impianto a gas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Poteva avere conseguenze peggiori l’incendio che ha distrutto un auto sul lungomare. Una donna, mentre percorreva il lungomare Gramsci al volante della sua auto, una Volkswagen Golf, ha notato del fumo fuoriuscire dal cofano della macchina. A quel punto l’automobilista si è subito fermata, all’altezza della spiaggia libera nei pressi del Comune, è scesa dall’auto ed ha chiamato i pompieri. Insieme ai Vigili del fuoco sono arrivati sul lungomare anche i vigili urbani e la polizia, per chiudere la strada al transito. L’auto, infatti, era alimentata a gas, e il pericolo che l’incendio causasse un’esplosione era più che concreto. Il pronto intervento dei pompieri, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, ha evitato conseguenze peggiori. L’auto, che è andata completamente distrutta, ad una prima analisi delle cause dell’incendio, ha preso fuoco per un problema al tubo della benzina. Nessun interessamento, per fortuna, per l’impianto a gas.