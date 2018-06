S'immette in strada e scaraventa a terra un motociclista: ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Collisione tra un’automobile e una moto questa mattina alle 11 sulla statale Nord. Un uomo alla guida di una monovolume si stava reimmettendo in carreggiata in direzione sud quando, nel senso inverso, transitava un centauro.L’impatto è stato inevitabile e a testimoniare la portanza dello scontro sono gli air bag dell’auto immediatamente attivatisi. Ad avere la peggio il motociclista, sbalzato più in là di qualche metro. Pochi minuti ci ha voluto l’ambulanza della Croce Azzurra, la cui sede sorge poche decine di metri più distante, ad arrivare sul posto per immobilizzare il ferito e a prestargli le prime cure.