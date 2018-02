Contenzioso sulla Tari tra il Marina e il Comune per 38mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Una cartella Tari del 2013, pari a 38 mila euro, è al centro di un contenzioso tra la società Marina e il comune di Porto San Giorgio; in seguito a rigetto del ricorso da parte della commissione tributaria provinciale, il privato ha presentato appello all’autorità tributaria regionale, e il Comune ha deciso di costituirsi in giudizio.Stando ai fatti, nel novembre del 2016, il Marina di Porto San Giorgio, società che gestisce porto turistico, ha impugnato la cartella tributi relativa all’anno di imposta 2013 presentando un apposito ricorso alla commissione tributaria provinciale. Tra sanzioni e interessi, il fascicolo, dai 38 mila euro originari è salito a circa 50 mila euro. Il pronunciamento, arrivato nelle scorse settimane, ha dato ragione al Comune. L’ente, si era presentato dinanzi la commissione provinciale, contestando da un lato il merito del ricorso, dall’altro la tempistica del ricorso stesso, a dire del Comune arrivato troppo tardi.Su questo aspetto nulla ha detto la commissione provinciale tributaria, che invece, sviscerando nel merito la questione, ha stabilito l’infondatezza dell’opposizione del Marina. «Per questo motivo – spiega dal Comune al termine della giunta deliberativa – abbiamo deciso di resistere nel giudizio, per opporci alla contestazione del Marina, e per fare un appello incidentale». Cosa vuol dire? Significa che il Comune, rappresentato dal dirigente dei servizi tributari, Dino Vesprini, e da quello degli affari legali, Carlo Popolizio, chiederà alla commissione regionale tributaria, di rigettare il ricorso anche perché presentato in ritardo. Questo perché il giudice di primo grado, nell’emettere la sua sentenza, non ha accennato alla questione relativa al ritardo, limitandosi ad evidenziare l’infondatezza del ricorso stesso. Si chiederà al giudice di secondo grado, di valutare questo aspetto, a seguito di una domanda specifica presentata in aggiunta alla memoria difensiva.Resta invece sospesa la questione, o meglio, la querelle, tra il Marina e il Comune, relativamente al problema concessione demaniale da ritirare al privato. «Stiamo aspettando che la Regione ci chiami per fare il punto della situazione – fanno sapere dal Comune – il dialogo con il Marina resta aperto. Ad oggi però, il privato, anche se avanza delle richieste, risulta ancora inadempiente».