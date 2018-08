Giovane reagisce a una rapina; ferito da colpo di pistola alla gamba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Un giovane è stato ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco per aver reagito a un tentativo di rapina. E' accaduto in pieno centro a Porto san Giorgio, in via Annibal Caro, nei pressi di piazza Gaslini, nella notte.Sul drammatico episodio indaga la polizia. La dinamica dei fatti è ancora tutta da chiarire e al momento gli inquirenti hanno in mano il racconto del giovane e di alcuni testimoni. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasferito all'ospedale di Fermo dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile. La polizia ha posto sotto sequestro una Opel Astra station wagon e ha lavorato tutta la notte per ricostruire la dinamica dell'accaduto