Nuovi giochi per i parchi, in arrivo anche i sanificatori per gli uffici comunali. Lavori anche nell'ex ospedale

PORTO SAN GIORGIO - In arrivo nuovi giochi per i parchi. Lavori in corso anche per sostituire quelli obsoleti. L’intervento, previsto da tempo, è slittato in realtà per via delle assenze del personale addetto che ha potuto iniziare a lavorare solo da qualche giorno. L’intervento comprende giochi obsoleti in sostituzione e manutenzioni di scale, corde, passanti e supporti nei parchi cittadini. Questi gli interventi annunciati dall’assessorato ai Lavori pubblici e partiti di recente.



Ieri mattina l’assessore Andrea Di Virgilio ha effettuato una serie di sopralluoghi per constatare gli interventi e interloquire, assieme al personale dell’Ufficio Ambiente del Comune, con i referenti delle ditte incaricate. Sono attualmente in corso le opere di sistemazione nelle piazze Luzi, Manzoni, Dante, XXV Aprile, Gaslini, Torino, Bambini del Mondo, via Emilia Romagna (zona campo Pelloni) e nei giardini di via Benedetto Croce. «Andranno avanti per altre due settimane -ha spiegato Di Virgilio-. Parallelamente partiranno le nuove installazioni, avremo uno scivolo vicino al campo Pelloni, una palestrina quadrata in piazza Bambini del mondo, un’altalena in piazza De Nicola a Pian della Noce, fiorellino e moto alla pinetina Salvadori. In via Benedetto Croce sarà collocata un’altalena, in piazza Gaslini un bilico a due posti, in piazza Dante una giostra da sei e un bilico, in piazza Manzoni due giochi a molla e tre cestini, in piazza XXV Aprile un’ampia torretta con tappeti anti trauma ed in piazza Napoli una palestrina. Dopo le pulizie di piazza Matteotti e piazza Bambinopoli che sono state portate a termine a gennaio, è in fase di ultimazione anche la manutenzione straordinaria delle panchine di quest’ultima».

L’intervento, che prevede i lavori all’interno di parchi e giardini pubblici per il ripristino e in taluni casi per la sostituzione dei giochi, è stato dato in appalto a due ditte distinte. Non solo giochi. Oltre al rinnovo di manufatti e giochi per bambini, sono in arrivo anche 9 nuovi bidoni dell’immondizia per l’indifferenziata (come quelli installati su viale Buozzi) che verranno distribuiti per la città. In fine, stanno per essere consegnati anche i sanificatori dell’aria, 15 verranno installati nei locali comunali, e quelli relativi ad un finanziamento regionale, in 7 classi del plesso dell’Isc Nardi.



Un altro intervento in agenda, resta il rifacimento del muro di controterra situato sotto l’ex ospedale, un muro di contenimento crollato da diversi anni per il quale ripristino sono stati stanziati più di 50 mila euro, andranno rifatte le fondamenta, il muro in cemento e ripristinati i mattoncini. In base alla disponibilità della ditta incaricata, i lavori partiranno a metà o a fine marzo. Di recente, ha annunciato l’assessore Di Virgilio, è stata confermata la disponibilità di altri finanziamenti statali, che verranno erogati in due tranche con la prima somma di 60 mila euro nel 2022 e la seconda di trentamila nel 2023 da destinare alla manutenzione delle strade.

