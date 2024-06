PORTO SAN GIORGIO Un nuovo bando per la gestione del Giardino d’estate. Arriva dopo l’ok alla gestione di un altro chiosco, quello alle ex Canossiane. Fra le concessioni di proprietà comunale che fanno parte del patrimonio della città, quella del Giardino d'estate è strategica dato che si trova in centro e che in passato era molto frequentata.

La scelta

Ora l'amministrazione a stretto giro ha deciso di dare una seconda possibilità alla struttura, forse nuovi gestori avranno modo di ripensare ad una nuova destinazione inserendovi un'attività ad hoc. Il settore Patrimonio si appresta a varare una nuova procedura. Il bando è stato pubblicato nella giornata di venerdì. Sulla scorta della precedente pubblicazione, l'amministrazione comunale ha ritenuto essenziale garantire il presidio della struttura in quanto punto di aggregazione del centro cittadino, da rivitalizzare e riqualificare. In considerazione dell’esito del cessato avviso andato deserto, la nuova procedura si è sviluppata da presupposti differenti rispetto a quelli presi originariamente in esame. Sono stati pertanto ridefiniti i criteri di selezione del concessionario, tenendo in considerazione gli interessi e le esigenze mostrate dai soggetti interessati. Nel nuovo avviso rimane invariata la durata della concessione fissata in 6 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni. Il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa privilegiando l’offerta tecnica rispetto a quella economica. Rispetto al bando precedente, pertanto, per l’attribuzione del punteggio finale, si punta ad una riqualificazione degli spazi, tra cui soluzioni architettoniche e servizi igienici con l’intenzione di migliorarne l’inserimento ambientale da valorizzarne il contesto.

Le cifre

Il canone posto a base di gara è stato ridefinito in mille euro più Iva per l’anno 2024, non soggetto a rialzo tenuto conto del limitato periodo di utilizzo. Per il periodo 2025-2029, invece, il canone annuale sarà di 4mila euro più Iva, con possibilità di rialzo. Il gestore dovrà garantire la pulizia dell’area e la manutenzione ordinaria, negli orari di apertura del chiosco dovrà essere sempre garantita la disponibilità dei servizi igienici. Il bando sarà scaricabile dalla sezione Bandi e gare del sito internet del comune. Le domande dovranno essere presentate entro le 13 di lunedì 24 giugno. Entro mercoledì 19 giugno dovranno essere svolti i sopralluoghi, i quali dovranno essere concordati con gli uffici entro lunedì 17 giugno.