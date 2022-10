PORTO SAN GIORGIO - Arriva Gianluca Grignani al Palasavelli. Dopo i recenti successi dell’ultimo tour, l’artista italiano ha fissato nella sua agenda la data del prossimo 26 novembre. I biglietti sono reperibili in prevendita su liveticket.

«Conosco la struttura da anni -ha dichiarato l’organizzatore, Nicola Convertino che conosce bene la zona essendo originario di Civitanova- e so che è adatta per fare concerti di questo tipo.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Bollette, carrello della spesa più leggero a Porto San Giorgio. «Le famiglie frenano su pesce e formaggi»

Ci sono gli spazi giusti per uno spettacolo del genere. So che non si fanno concerti da tempo, sarà un’occasione anche per il rilancio della struttura che merita e della città stessa. Sono molto legato a questo territorio. Anni fa, ho organizzato il concerto di Anastacia a Monte Urano».



Gianluca Grignani arriverà a Porto San Giorgio per un concerto al di fuori del tour che si è appena completato il mese scorso, con più di 30 date che sono andate tutte sold out con riscontri positivi, sia per la vendita di dischi che per la richiesta di ospitate in televisione. «Dopo Vasco -ha dichiarato Convertino- Grignani è l’unico vero rocker italiano che abbiamo. Una vera rock star. Uno dei pochi che ha al suo attivo tantissimi successi del passato. Fare delle hit è difficilissimo e lui ne ha fatte tante».

Dopo il successo dell’ultimo San Remo, dove si è presentato insieme ad Irama, Grignani tornerà anche nella prossima edizione perché fortemente voluto da Amadeus. Gli ultimi concerti di Grignani che a detta di chi c’era, sono stati una sorpresa nell’esibizione e una vera e propria riscoperta di canzoni che hanno segnato la vita di generazioni, con le date della tournée che in media hanno venduto 2500 biglietti. Verosimilmente, anche per la data del Palasavelli si attende una buona risposta del pubblico con il tutto esaurito. Sarà il rilancio di un artista italiano e al tempo stesso della struttura che tornerà ad essere location di concerti.