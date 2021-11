Va a tutto gas sull’autostrada A14 ma non ha la patente: scatta la denuncia, auto sequestrata

PORTO SAN GIORGIO - Viaggiava a velocità sostenuta in autostrada, con la targa illeggibile perché coperta da un oggetto. Così è scattato l’inseguimento a cura della polizia stradale, con gli agenti della sottosezione autostradale di Porto San Giorgio che si sono messi sulle tracce del veicolo, fino a quando l’auto, ormai raggiunta, si è fermata su una piazzola di sosta.

A bordo c’erano due giovani, un abruzzese, residente nel Teramano, e un ascolano. A coprire la targa era una custodia. L’automobilista, quando gli sono stati chiesti i documenti, non ha esibito la patente e non ha potuto far altro che ammettere di non averla mai conseguita. Gli operatori, eseguiti gli accertamenti del caso, hanno avuto conferma della mancata abilitazione alla guida. Ma captando alcuni stralci delle conversazioni tra i due, i poliziotti hanno intuito che ci fosse qualcos’altro ed hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Hanno effettuato altre verifiche, fino a scoprire che il conducente dell’auto, già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto a misura di prevenzione personale con limiti alla libertà di spostamento.



L’uomo, inoltre, era già stato fermato senza patente tempo addietro e per questo era sottoposto a decreto prefettizio che gli vietava di conseguirla per i successivi tre anni. La posizione del giovane si è quindi aggravata ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria. La vettura, di grossa cilindrata, è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca. Un risultato brillante, quindi, quello della polizia stradale, al termine dell’insidioso inseguimento effettuato in A 14, a conferma di una presenza assidua ed attenta delle pattuglie sulle arterie del Fermano.