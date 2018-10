Rubati sei computer alla scuola media Rosselli Indaga la polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO Furto nella notte alla scuola media Borgo Rosselli. Ladri esperti che sapevano cosa cercare quelli che si sono introdotti all’interno della scuola media nel quartiere sud portandosi via sei computer più altro materiale didattico. Non solo hanno anche cercato di rubare la lavagna Lim che era attaccata al muro della classe. I ladri hanno fatto di tutto per smurala ma non ci sono riusciti forse perchè disturbati da qualcosa. Alla fine il bilancio è importante dato che la scuola media Borgo Rosselli ha perso strumenti importanti per la didattica dei ragazzi.La scoperta è stata fatta al mattino dalle operatrici che per prima hanno aperto il plesso scolastico. Una volta dentro la donna ha visto subito che c’era qualcosa di strano e ha dato l’allarme. Indaga la polizia.