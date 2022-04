Furto di un portafoglio in un’auto, i carabinieri scovano i due ladri: hanno 35 e 44 anni

PORTO SAN GIORGIO - Bloccati due ladri. Gli uomini della stazione carabinieri di Porto San Giorgio sono riusciti a dare un volto e un nome ai due malviventi che alcuni giorni fa, a Fermo, hanno rubato un portafoglio da un’auto in sosta.

In questo caso la vittima, una donna, dopo aver constatato la rottura del finestrino della propria macchina, e anche la mancanza del portafoglio, si era appunto rivolta ai carabinieri di Porto San Giorgio per formalizzare la denuncia di furto.



I carabinieri, dopo aver raccolto ed analizzato i filmati delle telecamere installate in zona, e grazie anche al monitoraggio delle persone che di solito commettono questo tipo di reati, in pochi giorni sono giunti all’individuazione dei due ladruncoli, identificandoli in due nordafricani, di 44 e 35 anni, entrambi domiciliati in provincia di Fermo e già conosciuti per analoghe attività.

I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Fermo perché ritenuti responsabili di furto aggravato, in concorso tra loro. Anche nei prossimi giorni, ovviamente, i carabinieri eseguiranno specifici servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei furti a danno di auto in sosta. Per non dare nell’occhio e non facilitare i ladri molti controlli saranno effettuati anche da persone in borghese.

