Si spaccia per una cliente e ruba capi molto costosi in una boutique in pieno centro

PORTO SAN GIORGIO - Furto in pieno centro. È avvenuto durante lo svolgimento del mercato, in uno dei momenti di maggiore afflusso di clienti all’interno del negozio.

La malvivente è riuscita a farla franca ma le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno comunque registrato tutto e potranno essere utili agli inquirenti che indagano.

Il negozio, si trova su una delle traverse di viale Buozzi e vende abbigliamento e costumi. «È stato un furto con destrezza -così l’ha definito la titolare dell’attività dal nome Frivolo- domenica mattina, ad un certo punto è entrata una cliente, mi sono avvicinata per chiederle come potevo esserle utile ma mi ha risposto che dava solo un’occhiata. Mi aveva colpito perché non sembrava una delle mie solite clienti, noi lavoriamo con un target medio alto, mentre ho pensato che la donna fosse entrata solo per guardare e che venisse dal mercato. Avevo diverse clienti da servire. Poi una delle mie amiche mi ha fatto presente che le era sembrato che una signora si fosse messa nella borsa un vestito con delle frange ma non ne era sicura».

Con il negozio pieno di gente, controllare la veridicità del sospetto non era cosa facile, così intanto la titolare ha chiamato il figlio affinché controllasse velocemente le immagini delle otto telecamere posizionate appositamente all’interno dell’esercizio.

Nel frattempo, la commessa è riuscita ad appurare dalle grucce vuote che effettivamente qualcosa era stato sottratto e nel frattempo nei filmati erano chiare le immagini della donna che presi i vestiti, se li era messi in borsa indisturbata.

Ora che erano riusciti a visualizzare le immagini, la donna si era già volatilizzata ma prima di uscire aveva anche salutato, ringraziando la titolare del negozio per l’estrema gentilezza ma in quel momento non erano ancora sicuri che fosse lei la responsabile del furto.

La titolare dell’esercizio, Ivana Andrenacci, ha poi appurato che erano spariti sei o sette capi per un totale di 4 mila euro. «Si è trattato di una professionista -ha dichiarato Andrenacci- aveva tra l’altro con se una borsa enorme. Non siamo riusciti ad accorgercene in tempo. Ho subito sporto denuncia presso la Questura di Fermo». Andrenacci ha voluto rendere noto l’accaduto anche per mettere in guardia i colleghi su eventi futuri simili.

