Rubano gli ortaggi dal campo e minacciano la proprietaria col coltello: trovati e denunciati

PORTO SAN GIORGIO - Avevano fatto il pieno di verdure e ortaggi in un campo e, quando la coltivatrice li ha sorpresi ed ha cercato di fermarli, l’hanno spintonata e fatta cadere a terra, uno dei due l'ha anche minacciata con un coltello. Dopo una rapidissima indagine, i carabinieri di Porto San Giorgio sono riusciti ad identificarli. Sono un 51enne ed un giovane di 21 anni, entrambi residenti in paese e già noti alle forze dell’ordine per altri reati. I due sono stati denunciati per rapina imporpria: sono stati scoperti attrverso le analisi delle videosorveglianza in zona.

