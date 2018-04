Furto nella notte, rubato il camion frigo della pescheria Vesprini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Rubato il furgone della pescheria Vesprini. «Ieri l’abbiamo lasciato parcheggiato davanti al piazzale e stamattina non c’era più»: E’ di ieri la scoperta di Roberto Vesprini, titolare della pescheria che porta il suo nome, del furgone sparito nel nulla. Il mezzo, un camion frigo Iveco Daily da 35 quintali, è essenziale per il lavoro della pescheria, e aveva solo un anno e mezzo. Nuovo dunque, e Vesprini è convinto che possa essere stato rubato nelle prime ore della notte tra venerdì e sabato scorsi.«La mattina presto – dice – qui nella zona dell’ex mercato ittico c’è movimento». E con sconforto aggiunge: «Certo che per rubarlo hanno scelto proprio il giorno adatto. Se solo funzionasse il cancello, nessuno entrerebbe liberamente come invece accade». Il cancello non funziona, dice, e il fatto che tutto resti aperto, non fa altro che favorire la maleducazione di chi lancia la spazzatura e chi arriva a fare quello che vuole.«Non c’è una notte che non succeda qualcosa – dice – il nostro territorio è andato oltre, ci sono troppi episodi». L’Iveco aveva pochi chilometri, e scoperto il furto, Vesprini ha fatto la denuncia ai carabinieri, sperando, chiude, che «Le telecamere funzionino e abbiano ripreso qualcosa», di utile per far ritrovare i malviventi autori del furto.