Borseggiatore inseguito e accerchiato, scoppia il parapiglia dopo il furto. Il ladro medicato al pronto soccorso

PORTO SAN GIORGIO - Allarme borseggiatori in spiaggia durante il pienone di Ferragosto. Un ladro è entrato in azione nella zona a sud della città. Complice il caldo e la confusione, aumentano anche le occasioni per i malviventi di sottrarre borse ed effetti personali in cerca di soldi. Basta la distrazione di un attimo e quando uno si gira non trova più i suoi averi. Il bottino è scarso, ma non sempre.



L’episodio

L’ultima segnalazione nella tarda mattinata di ieri, sulla spiaggia cittadina, ma per il borseggiatore le cose si sono messe male. L’uomo, dopo essersi impossessato di un borsellino di un bagnante che si era allontanato un attimo, è stato colto sul fatto dalle altre persone che si trovavano in spiaggia e che hanno dato subito l’allarme, iniziando a inseguirlo In particolare uno dei presenti si è precipitato a rincorrere il malvivente ed è stato poi seguito da altre persone che si trovavano sulla spiaggia. La corsa, per l’uomo, un nordafricano di circa 40 anni, si è poi interrotta lungo via XX Settembre, dove chi lo stava rincorrendo lo ha accerchiato e bloccato.



I soccorsi

Nel frattempo sono intervenute anche le forze dell’ordine e la polizia municipale. L’uomo è stato fermato e la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Il responsabile del furto, nel frattempo, è stato portato all’ospedale per essere medicato visto che nel parapiglia ha riportato alcune lievi ferite. Provvidenziale l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.

