Furto nella notte al bar, rubati gratta e vinci sigarette e attrezzature

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Furto al bar tabaccheria La Terrazza sul mare di Porto San Giorgio. Nel corso della notte i soliti ignoti hanno aperto una porta del bar, che si trova al piano terra del grattacielo, usando un piede di porco. Una volta all'interno hanno portato via numerosi gratta e vinci, sigarette e alcune attrezzature da bar per il valore di diverse migliaia di euro. I ladri sono entrati in azione poco dopo la chiusura del locale. Indagano i carabinieri.