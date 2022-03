Furto in un’auto, il proprietario blocca il ladro dopo un rocambolesco inseguimento

PORTO SAN GIORGIO - Ha inseguito e afferrato il malvivente che gli aveva forzato la portiera dell’auto rovistando nell’abitacolo, aspettando che arrivasse la polizia per assicurarlo alla giustizia. È un giovane della zona, ora denunciato per furto aggravato, porto di oggetto atto ad offendere, inoltre segnalato alla Prefettura per possesso di droga, l’autore del colpo, sfumato miseramente nei giorni scorsi a Porto San Giorgio.

L’episodio in via Collina, dove un soggetto è stato colto in flagrante, dal proprietario, mentre rovistava nella sua auto, dopo aver già prelevato alcuni oggetti.



Il titolare del veicolo stava rientrando verso il punto in cui l’aveva posteggiata, quando ha notato una persona che si guardava intorno, a pochi metri dalla vettura. Probabilmente stava facendo da palo e quando lo ha visto sopraggiungere si è dato alla fuga. Non ce l’ha fatta a dileguarsi, invece, l’autore materiale del furto. Ha provato a correre via verso la costa e durante la fuga ha lasciato cadere alcune banconote, forse sperando che il derubato desistesse dall’inseguimento.

Ma ha trovato una vittima tenace, che ha continuato a rincorrerlo, fin quando il ladro, scavalcando una rete di recinzione, è caduto a terra. A quel punto è stato fermato. Nel giro di pochi minuti il giovane è stato preso in consegna da una voltante della polizia, che gli ha trovato addosso il bottino, un attrezzo multiuso con lame, ed anche una dose di hashish per uso personale.

