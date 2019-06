Frontale tra scooter: due feriti di 43 e 25 anni Uno è grave, portato via con l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Incidente lungo la Statale Adriatica, coinvolti due scooteristi. E' successo alle 13, sulla statale nord, dove due ragazzi si sono scontrati frontalmente mentre erano in sella ai loro scooter. E' intervenuta la Croce Azzurra di Porto San Giorgio con due mezzi, l'auto medica, la polizia municipale, i Vigili del fuoco di Fermo per il ripristino della sicurezza in strada dopo aver rimosso i due mezzi rimasti a terra. Coinvolti un 43enne ed un 25enne. Ad avere la peggio il 43enne per il quale è stato allertato l'elisoccorso. Il giovane, come accertato dai militi accorsi, ha riportato un politrauma dovuto allo sbalzamento superiore ai 3 metri e con molta probabilità aveva un'emorragia interna in corso, il giovane risulta in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. L'altro ragazzo ha riportato un trauma alla spalla ed è stato trasportato all'ospedale di Fermo.