Due finti tecnici tentano di truffare un’anziana scatta l'allarme nei quartieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Cresce l’allarme nei quartieri a seguito di strane presenze che ciclicamente si affacciano nei condomini con il chiaro intento di trovare vittime da raggirare. L’ultimo caso risale ad appena due giorni fa quando una coppia si è presentata alla porta di una anziana sostenendo di dover effettuare alcune verifiche legate al cambio di contatore dell’energia elettrica. «La sua domanda di accesso al mercato libero per la fornitura di energia elettrica - hanno detto i due impostori - ci obbliga a modificare il suo contatore, dobbiamo fare delle verifiche». La donna per fortuna non è cascata nel tranello e ha chiesto di interpellare il figlio. A quel punto i due falsi tecnici hanno capito che il loro piano era saltato e senza dare spiegazioni si sono allontanati.