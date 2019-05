Finti controllori Enel provano ad entrare nei condomini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Truffatori di nuovo in azione in città. Tentano di entrare nelle abitazioni con la scusa dei controlli ai contatori, il sindaco Loira avverte Carabinieri e Municipale e invita a fare attenzione. Suonano ai campanelli dei condomini e chiedono di entrare nelle abitazioni per effettuare dei controlli ai contatori dell’Enel senza mostrare l’autorizzazione. La segnalazione è giunta al sindaco Loira il quale ha rapidamente provveduto a informare Carabinieri e Polizia municipale. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di tre persone dall’accento neutro, una delle quali di carnagione scura.