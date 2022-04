Dalla grandine al sole, la Fiera batte anche il maltempo: «Primo passo per poter ripartire»

PORTO SAN GIORGIO - La tanto attesa Fiera di San Giorgio è tornata ad animare le vie del centro. Nonostante la pioggia iniziale, nella tarda mattinata la giornata si è aperta e ha permesso lo svolgimento della manifestazione. In tanti si sono riversati per le vie del mercato, per lo più famiglie in cerca dell’occasione su capi di abbigliamento, hobbistica, scarpe e borse, piante.

Soddisfatti, o quasi gli espositori, alcuni dei quali (nello specifico provenienti da Recanati) hanno lamentato le presenze di pubblico non sufficienti - secondo loro - a coprire la spesa per la partecipazione alla manifestazione di stampo commerciale e si sono detti preoccupati in vista del pagamento come previsto della Tosap.



La Fiera si sa, non accontenta sempre tutti, il movimento c’è stato e l’afflusso di persone proveniva dai tanti paesi limitrofi. Si riconferma l’appuntamento primaverile per chi intende rifarsi il guardaroba in vista della nuova stagione, non a caso erano diverse le famiglie che si aggiravano tra i banchi a cercare un paio di jeans, una felpa o una giacca primaverile. A cavallo dell’ora di pranzo non sono mancati gli stand gastronomici del fritto o della pizza per uno spuntino, finalmente all’aria aperta e per fortuna con il sole. In tutto sono state 230 le postazioni assegnate in questa edizione, 13 gli espositori in viale Buozzi e 6 associazioni in piazza Matteotti, fra le quali l’associazione dell’Avis, la Croce Azzurra, la Protezione civile, il Gran Concerto bandistico, Emergency, il Club L’Ancora e l’associazione Quattro zampe.

Le immancabili bancarelle di Campagna Amica hanno animato viale Don Minzoni con 14 gazebo di Coldiretti. Su viale Buozzi non poteva mancare l’esposizione di auto che come sempre attira l’attenzione dei curiosi e dei passanti che si fermano ad ammirare i bolidi esposti. Ma niente può fermare la Fiera di San Giorgio, come ha sottolineato l’assessore Christian De Luna: «La grandine di questa mattina (ieri, ndr) all’alba non ha fermato la fiera. Sapevamo che la giornata si sarebbe rifatta e siamo stati premiati con il sole. Ringrazio tutti gli ambulanti, gli espositori, le associazioni, Coldiretti, oltre che gli uffici comunali, i vigili, le forze dell’ordine e la Croce azzurra per l’assistenza. Ci sono stati migliaia di avventori da tutto il territorio, dalla mattina fino la tardo pomeriggio. La città si sta riappropriando dei propri spazi. Abbiamo recuperato la Fiera di San Giorgio oltre a quella d’autunno, dopo ben due anni di stop. Ora si prosegue con la bella stagione, dopo le vacanze pasquali aspettiamo il weekend lungo per festeggiare il patrono».

Il weekend ha anticipato quello a ridosso del 25 aprile, durante il quale sono previsti altri eventi per festeggiare il patrono, festeggiamenti che culmineranno domenica 24 con il concerto in piazza di Max Gazzè.

