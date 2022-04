La fiera di San Giorgio lancia la stagione della ripartenza: cosa cambia e quali iniziative sono state organizzate

PORTO SAN GIORGIO - La Fiera di San Giorgio torna a riprendersi la scena come primo evento di primavera. Quest’anno, per via della Pasqua, la manifestazione è stata spostata a domenica e per l’occasione hanno aderito 260 bancarelle, fra ambulanti ed espositori che saranno presenti in centro per tutto il corso della giornata. La Fiera di Porto San Giorgio, oltre ad essere una grande tradizione per tutta la cittadina, ha sempre rappresentato un punto di riferimento significativo a livello commerciale per tutto il territorio.



Dopo due anni di stop forzato causa Covid, la 30ª edizione della manifestazione, è stata presentata ieri mattina in Comune. L’assessore al commercio, Christian De Luna ha illustrato l’iniziativa come «il primo evento di rilievo del 2022, che anticipa il ricco cartellone della festa del Patrono. La partecipazione degli ambulanti sarà corposa e finalmente tornerà ad essere al livello pre Covid. Oltre 230 postazioni sono state già assegnate, alle quali si aggiungeranno i cosiddetti spuntisti, quelli vacanti che verranno assegnati quel giorno stesso. Avremo anche 13 espositori in viale Buozzi e 6 associazioni in piazza Matteotti, fra le quali l’associazione dell’Avis, la Croce Azzurra, la Protezione Civile, il Gran Concerto bandistico, Emergency, il Club L’Ancora e l’associazione Quattro zampe. In viale Don Minzoni è confermata la mostra Campagna Amica con 14 gazebo di Coldiretti. Sarà garantito anche il bus navetta gratuito, con orario a partire dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30».

Il dirigente comunale, Alessio Sacchi ha aggiunto che «per gli ambulanti, domenica ci sarà la possibilità dalle ore 7, negli uffici del Commercio, di partecipare alla spunta dei posti liberi, al momento ce ne sono 70. Si tratta della prima grande iniziativa cittadina post Covid, con minori limitazioni rispetto al passato. Vari uffici comunali sono stati impegnati nell’organizzazione, non è necessario che si sappia ma soprattutto che quanto fatto funzioni bene». Il vice comandante, Fabrizio Ferranti ha aggiornato sui lavori in corso sul lungomare effettuati dal Comune, relativi alla ciclabile ed ai rialzi pedonali oltre che a quelli della Ciip, garantendo la riapertura nel fine settimana proprio in favore della Fiera, consentendo il passeggio. I divieti di sosta e di transito saranno collocati nelle zone interessate del centro.



Per Maria Teresa Scriboni, referente di Confcommercio Marche Centrali: «La Fiera ci proietta verso la stagione, abbiamo belle speranze di riprendere con il commercio ed il turismo. Per chi vi partecipa, si tratta del periodo più importante dell’anno in quanto svolgendosi nel mese di aprile rappresenta una finestra sull’estate. Prima arriva la fiera e poi i festeggiamenti per il patrono, rendendo l’offerta ricca per investire su questo periodo».

