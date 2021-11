Fiera d'autunno a prova di Green pass, con le luminarie prove generali per le feste di Natale

PORTO SAN GIORGIO - Tutto pronto per la Fiera d’autunno che domenica animerà il centro. Alla presentazione il sindaco Nicola Loira, ha voluto sottolineare il plauso per il lavoro svolto da tutti gli uffici per l’organizzazione: un gioco interforze da parte di tutti i settori in meno di due mesi. Fino all’ultimo, non si sapeva se si sarebbe potuta svolgere, e dopo tutte le verifiche del caso è stato stabilito in tempi rapidi di riproporla.



Il servizio

Domenica sarà disponibile il servizio di bus navetta gratuito, da nord a sud. All’interno della zona dove si svolgerà la fiera, sarà necessario essere in possesso di Green pass per controlli a campione che saranno effettuato dalla polizia municipale, e non solo. «Essere riusciti a organizzare un evento del genere - dice l’assessore al Commercio Christian De Luna- in così poco tempo è un successone, grazie a nuovi dipendenti che erano alla prima esperienza ma sono stati coordinati da Populizio che ha fatto un incredibile lavoro di squadra. Speriamo che la cittadinanza possa apprezzare la varietà offerta durante la fiera». Saranno in tutto 270 gli espositori. A crederci da sempre è la Confcommercio Marche Centrali, come ribadisce la referente Teresa Scriboni: «Questa edizione va considerata come una rinascita commerciale per la città: è un beneficio, non solo per gli espositori ma per tutta la città, i bar, i ristoranti che aspettano questo appuntamento». Su viale Buozzi il Campe sarà presente con 30 modelli d’auto d’epoca, provenienti anche da fuori regione, su viale Don Minzoni ci saranno i mercatini di Campagna Amica della Coldiretti, mentre in piazza Matteotti saranno presenti le associazioni Amici a 4 zampe, Avis, Croce Azzurra e Protezione civile. La Fiera d’autunno è stata promossa attraverso un’iniziativa che prevedeva sconti e aperitivi d’autunno già da una settimana. Domenica pomeriggio, l’appuntamento sarà in piazza alle 18 con l’intrattenimento musicale per l’ora dell’aperitivo, organizzato da Confartigianato. Da domani, inoltre, le luminarie saranno accese sul Natale, segnando l’inizio degli appuntamenti legati alle festività.



Le scelte

Dalle ore 15 alle 20, in piazza Matteotti, in anteprima regionale ci sarà la prima uscita ufficiale del Santa Claus Bus. Il tour 2021 vede protagonista Babbo Natale all’interno di un caratteristico mezzo, allestito come una casa mobile, pronto ad ospitare i bambini che potranno salire a bordo per conoscere Santa Claus. L’evento è curato dall’associazione Marchemagiche.

