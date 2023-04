PORTO SAN GIORGIO - Festa del Santo Patrono, il cartellone è pronto. L’iniziativa, dedicata alle celebrazioni in onore del santo, prevede riti religiosi ed intrattenimento per una festività di forte carattere identitario. Due le date da non perdere, domenica 16 aprile la fiera e sabato 22 aprile il concerto dei Tiromancino, all’interno di un ricco cartellone che include sport, musica dal vivo e cultura.





Nel giorno della fiera di San Giorgio che durerà tutta la giornata, domenica 16 aprile, è consigliabile l’uso del servizio di bus navetta gratuito che sarà attivo dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30. Si tratta della 34ª edizione della fiera che riscuote sempre una grande partecipazione. Anche quest’anno sarà presente Campagna Amica su viale Don Minzoni, mentre su viale Buozzi quest’anno sono stati occupati tutti i posti dalle bancarelle, gli spazi a disposizione sono 310, ne sono stati assegnati più di 200, poi si vedrà che numero verrà raggiunto al momento della spunta. A presentare la Festa del Patrono, l’assessore al commercio, Gianpiero Marcattili che è partito dalla fiera: «Auspichiamo che sia una bella giornata, cosa fondamentale per la festa. La chiusura è prevista alle 10. Ci sarà uno spiegamento di forze dell’ordine importante che include la polizia municipale. Fiera e festa del patrono si sviluppano in un progetto a più mani che include sia eventi culturali che turistici e commerciali. Per l’occasione, siamo riusciti a portare a casa il concerto dei Tiromancino a piazza Matteotti, grazie all’aiuto degli sponsor e della Pro loco che sia sabato che lunedì sarà presente con stand gastronomici che ci consentiranno di abbattere tutti i costi della programmazione. Sabato 22 e domenica 23 ci sarà anche il mercatino dell’Ataf ad arricchire la festa». Gli sponsor sono 15 e copriranno il costo di 4 mila euro, mentre lo spettacolo pirotecnico avrà uno sponsor unico. All’interno dei festeggiamenti, è stata volutamente inserita anche l’inaugurazione della nuova pista di atletica che si svolgerà domenica 23 aprile alle 9.30, seguita da tutto il calendario degli appuntamenti religiosi e dalla processione alle 17 in onore di San Giorgio Martire che farà il percorso storico di 4 km passando davanti al comune, poi la benedizione del mare e a seguire, alle 19 la celebrazione della messa solenne dell’arcivescovo Rocco Pennacchio. Come ha sottolineato l’assessore al commercio, Gianpiero Marcattili, quest’anno «abbiamo aggiunto la data del lunedì 24 aprile a piazza Matteotti, dove alle 21 si esibiranno musicisti sangiorgesi a titolo gratuito, cosa che consentirà di allungare e concludere la festa con i fuochi sul lungomare centro a mezzanotte».

Gli appuntamenti



Fra gli assessorati che hanno contribuito a mettere insieme il cartellone, c’è quello della cultura come Carlotta Lanciotti che ha ricordato gli appuntamenti a teatro: domenica 16 aprile Tutti boni de chiaccherà, martedì 18 Momenti di trascurabile (in)felicità, venerdì 21 aprile Zarzuela che passione. Come ricordato dal Presidente Vincenzo Cestarelli, domenica 23 aprile a teatro alle 21, ci sarà il concerto bandistico durante il quale verrà assegnato il titoli di sangiorgese dell’anno che sarà un professionista di valenza internazionale. In chiusura, il sindaco Valerio Vesprini: «Ringrazio le associazioni, i musicisti che si esibiranno gratuitamente per amore della loro città e gli sponsor. Con il concerto dei Tiromancino sabato 22 aprile abbiamo voluto portare un gruppo di caratura nazionale qui e sarà l’inizio di una stagione che proseguirà con un cartellone di eventi ed intrattenimento anche a maggio».