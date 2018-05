Un altro schianto all'incrocio maledetto, quattro persone all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Schianto lungo la Provinciale Fermana che collega il capoluogo a Porto San Giorgio. Quattro le persone rimaste ferite, tutte trasportate al pronto soccorso, ma per fortuna nessuna è in gravi condizioni. Una Nissan guidata da un giovane, per cause in corso di accertamento, ha tamponato una Panda con a bordo un uomo e una donna, che a sua volta ha impattato con una moto sulla quale viaggiava un ragazzo. L’incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio con via Valleoscura, tristemente noto per i troppi incidenti che si registrano .