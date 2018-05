In azione la banda dello “Start&Stop”, rubate nella notte due auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - E’ riapparsa la banda specializzata nei furti di auto. L’ultimo colpo è stato messo a segno nella notte ai danni della concessionaria Sciarra, sulla statale Adriatica, dove sono sparite una Ford Focus e una CMax. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che ad agire sia una banda di professionisti che sa il fatto suo ed entra in azione a colpo sicuro dato che nel mirino finiscono molto spesso solo auto di marca Focus, con l’accensione ‘smart’, quella del pulsante ‘start&stop’, le auto che per essere accese o spente hanno un pulsante e non la chiave.Il colpoI ladri sarebbero arrivati in piena notte a bordo di una station wagon: in un lampo hanno forzato le portiere e rubato le due auto parcheggiate nel piazzale. Poi la fuga senza lasciare alcuna traccia. Il titolare della concessionaria ha subito sporto denuncia ai carabinieri ma è evidente che i due mezzi ormai hanno preso il largo, probabilmente in direzione Puglia dato che in molti precedenti quasi sempre gli investigatori hanno trovato un legame con malviventi pugliesi. Solo un mese infatti è stata rubato un’altra auto da un’esposizione e ancora un mese prima ne era sparita una a un residente, in questo caso, una Kuga dotata di gps e trovata poi a Cerignola. L’allarme resta altissimo anche perchè episodi simili vengono segnalati in queste settimane in altre parti del territorio.