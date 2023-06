PORTO SAN GIORGIO - Con la app Enjoy Psg, sarà possibile conoscere tutti gli eventi in città. Un contenitore all’avanguardia rivolto ai residenti ed ai turisti presentato ieri mattina a Porto San Giorgio. «L’abbiamo mostrata ai giovani, serviva uno strumento per decidere cosa fare la sera, qui troveranno tutte le locandine anche da locali e chalet. Basterà aprile l’applicazione», commenta Danilo De Cocci. Soddisfatto l’assessore al Commercio, Giampiero Marcattili, per il risultato ottenuto a costo zero per l’amministrazione: «Questa app sarà una ulteriore opportunità e un vantaggio per il Comune.

Nasce da sangiorgesi che da qui la lanciano. Uno strumento importante, sia per le informazioni ai cittadini in tempo reale sia per informare chi soggiorna qui. La app non ha colori politici ma serve solo a fare il bene della città. Siamo felicissimi di accoglierla e promuoverla». A lavorarci lo stesso Cocci e Raffaele Rizza «che ci hanno creduto - ha confermato l’assessora alla Cultura, Carlotta Lanciotti -: così riusciamo ad arrivare a tutti, cittadini e turisti».



Il futuro



Il dirigente Carlo Popolizio ha spiegato che si tratta «dell’introduzione in chiave turistica di attività, sviluppo e promozione, per soggetti pubblici e privati, per far conoscere il territorio ma anche gli aspetti storici, utili a comprendere i valori della città da imprimere nella memoria di un turista. Un territorio come Porto San Giorgio ha opportunità turistiche e una spiaggia di 85 concessioni demaniali che ci impone di rendere accessibili informazioni turistico ricettive e luoghi culturali. Occorre partire dal potenziamento di strumenti di comunicazione e favorire questo sviluppo. Per assicurare questa conoscenza, tutti gli operatori territoriali sono coinvolti e l’amministrazione ha accolto favorevolmente l’opportunità offerta da una società privata, attraverso un semplice strumento d’applicazione informatica, scaricabile in rete senza costi, per smartphone e tablet. Enjoy Psg -goditi psg- è l’auspicio dell’Amministrazione con cui vuole sviluppare questa tecnologia in un calendario di facile approccio».

Dalla società Monocromo De Cocci è così intervenuto: «È stato emozionante partire da Porto San Giorgio con questa app. Abbiamo deciso di sviluppare quest’iniziativa proprio per vederla nascere qui. Vuole essere un’applicazione facile, sempre aggiornata che possa contenere tutto quello che c’è da fare in città, per cittadini e turisti, conterrà anche informazioni di tutti gli esercizi commerciali, ristoranti che potranno per inserire menu e immagini. A sviluppare la app, l’ingegner Rizza, con esperienza nel mondo delle videoconferenze: «Da qui sono riuscito a sviluppare questa app multipiattaforma, scaricabile su più sistemi operativi, con interfacce gradevoli. Tutto è nato dalla frustrazione di trovare cosa fare la sera. Mi è venuta quest’idea e l’abbiamo chiamata Enjoy Psg». L’applicazione gratuita, sarà dedicata alla pubblicità e ai turisti. Il cuore sono gli eventi. Tutti i contenuti verranno tradotti in 7 lingue. È presente anche un calendario degli eventi con geolocalizzazione, prevista anche per gli esercizi commerciali.