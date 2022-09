Incidente a Porto San Giorgio, auto contro scooter: arriva l'eliambulanza ​per soccorrere i feriti

PORTO SAN GIORGIO - Incidente questa mattina poco dopo le 7.30 a Porto San Giorgio. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati un'auto ed uno scooter: violento l'impatto che ha fatto cadere a terra lo scooterista. Immediati i soccorsi, sul posto è atterrata anche l'eliambulanza per soccorrere i feriti. L'incidente è avvenuto in viale dei Pini, dove sono arrivati anche i vigili del fuoco ed una pattuglia della polizia per i rilievi. Ad avere la peggio è stato lo scooterista che però avrebbe riportato ferite non gravissime, anche se è stato trasportato a Torrette in eliambulanza per accertamenti più approfonditi.