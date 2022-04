Dopo due edizioni cancellate causa Covid, ecco la fiera di San Giorgio con oltre 230 bancarelle

PORTO SAN GIORGIO - La Fiera di San Giorgio va in scena oggi dopo due anni di restrizioni. La fiera di riferimento per tutta la zona torna quindi con l’entusiasmo del più atteso degli appuntamenti commerciali in città. L’assessore al Commercio, Christian De Luna, rimarca come l’iniziativa sia «il primo evento di rilievo del 2022, che anticipa il ricco cartellone della festa del patrono.

La partecipazione degli ambulanti sarà corposa e finalmente tornerà ad essere al livello pre Covid. Oltre 230 postazioni sono state già assegnate, alle quali si aggiungeranno i cosiddetti spuntisti, quelli vacanti che verranno assegnati quel giorno stesso (oggi, ndr). Avremo anche 13 espositori in viale Buozzi e 6 associazioni in piazza Matteotti, fra le quali l’associazione dell’Avis, la Croce Azzurra, la Protezione civile, il Gran Concerto bandistico, Emergency, il Club L’Ancora e l’associazione Quattro zampe. In viale Don Minzoni è confermata la mostra Campagna Amica con 14 gazebo di Coldiretti».



L’amministratore ricorda anche che «sarà garantito il bus navetta gratuito, con orario a partire dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30». Un appuntamento in linea con i festeggiamenti per il patrono che nelle prossime settimane vedranno anche il ritorno della processione e domenica 24 aprile, in occasione del ponte per la Festa di Liberazione, il concerto in piazza di Max Gazzè.

© RIPRODUZIONE RISERVATA