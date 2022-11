Porto San Giorgio, ragazzo salvato in extremis dall'overdose: caccia allo spacciatore dell'eroina killer

PORTO SAN GIORGIO - Lo hanno trovato seminconsciente, in overdose da eroina: ragazzo salvato dai carabinieri che ora danno la caccia allo spacciatore dello stupefacente killer.

Senigallia, guida senza patente e si spaccia per il fratello: rischia una multa da 30mila euro

È accaduto a Porto San Giorgio, dovee i militari hanno soccorso, salvandogli la vita, una ragazzo in overdose da eroina, portandolo all'ospedale di Fermo. Aperte le indagini sullo spacciatore, ricercato con l'accusa di “lesioni come conseguenza di altro reato”. Nel corso dei controlli segnalatri come assuntori due ragazzi 20enni di Monte Urano scoperti con una decina di grammi d hashish e patente ritirata ad un56enne sorpreso alla guida con un tasso alcolico di 1,6 g/l. Nel corso del servizio disposto nel weekend i militari del Comando Provinciale di Fermo hanno controllato un totale di 326 persone (di queste 71 sono risultate avere precedenti di polizia a carico) e 271 veicoli.