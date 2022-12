PORTO SAN GIORGIO - Continuano i controlli straordinari disposti dalla Questura. In azione polizia, carabinieri, finanzieri e polizia locale, con il contributo del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara. Nel mirino lo spaccio, ma anche rapine e furti in abitazione e risse tra giovani. Sotto la lente soprattutto Porto San Giorgio, Tre Archi e Porto Sant’Elpidio.

Alla fine verifiche per 410 persone, oltre 180 mezzi e, in tutto 30 posti di blocco. Ispezioni anche in 15 esercizi pubblici tra bar e locali di ritrovo. A Porto San Giorgio, anche in considerazione delle segnalazioni effettuate da alcuni residenti, blitz nelle vie del centro con particolare attenzione al quartiere a ridosso del Dopolavoro ferroviario e in piazza Gaslini. Durante uno dei posti di controllo, fermata un’auto guidata da un algerino. Al cane antidroga della Finanza non è sfuggito che all’interno dell’abitacolo ci fosse una piccola quantità di hashish. Lo straniero è stato segnalato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.



Il divertimento



Sempre a Porto San Giorgio non sono mancati i controlli sia nelle zone della movida che in quelle di ritrovo dei più giovani sul lungomare centro. Con l’arrivo delle feste aumentano gli appuntamenti nei locali e, ovviamente, la gente in giro. Più volte i residenti hanno sottolineato situazioni di degrado o comunque da tenere a bada. Ma al setaccio della Questura è finita anche l’occupazione abusiva degli immobili. L’ennesimo caso è stato accertato in via Monte Bianco a Porto Sant’Elpidio, dove, all’interno di una casa a tre piani, è stato trovato a dormire un tunisino, peraltro già noto alle forze dell’ordine.



L’accaduto



Quest’ultimo è stato denunciato mentre la proprietaria dello stabile è stata avvisata al telefono dell’accaduto. Una piaga che, purtroppo, è difficile da debellare. Molte anche le contravvenzioni al codice della strada, in tutto 25. Fra le altre operazioni quella messa a segno nel Comune di Montegranaro, anche dopo la violenta rapina messa a segno nei giorni scorsi: disposti specifici servizi serali e pomeridiani di vigilanza nel corso dei quali sono stati effettuati posti di controllo nonché verifiche nei locali pubblici presenti nel Comune. Durante i controlli agli esercizi pubblici le pattuglie hanno anche identificati molti avventori con precedenti di polizia. Le misure straordinarie di controllo del territorio, che interesseranno la provincia nella sua totalità, saranno disposte dal questore di Fermo Rosa Romano anche per tutto il periodo di Natale e Capodanno ma fanno affidamento, anche in questa fase dell’anno, sul senso civico e di responsabilità di tutte le persone.