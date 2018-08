Una donna resta chiusa sul terrazzo di casa, soccorsa dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Resta chiusa sul terrazzo di casa ed è stata soccorsa dai pompieri. E' successo a Porto San Giorgio in via Nazario Sauro dove una donna è rimasta chiusa sul terrazzo di casa. La donna ha cercato di attirare l'attenzione dei passanti che ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno prima provato ad aprire la porta senza riuscirsi perchè era chiusa a chiave. Quindi hanno dovuto usare l'autoscala per soccorrerla dall’esterno con un intervento andato a buon fine.