Rovinosa caduta in centro donna batte la testa e finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - E' caduta a terra battendo la testa. Una donna di circa 50 ani è stata soccorsa nei pressi di piazza Gaslini per le ferite riportate a causa di una rovinosa caduta. I soccorritori della Croce azzurra l'hanno medicata sul posto e poi trasportarla al pronto soccorso. Sul posto sono arrivati anche i vigili urbani di Porto San Giorgio per ricostruire la dinamica e accertare se, come sembra, la donna sia stata urtata da una Fiat Panda il cui conducente si è subito fermato dopo l’impatto.