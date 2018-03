Concorso per vigile urbano Sono 146 le domande accolte dal Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Sono 146 gli ammessi, su 149 domande di partecipazione, al concorso per esami che porterà alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato pieno e parziale di “Istruttori di vigilanza – vigile urbano”.Gli aspiranti agenti di polizia municipale sosterranno la prova preselettiva al Palasavelli di Porto San Giorgio, lunedì 9 aprile a partire dalle 9.30. Sosterranno il classico test a risposta multipla di 40 domande su argomenti inerenti la pubblica amministrazione e la sicurezza pubblica. Le domande di partecipazione dei tre non ammessi al concorso sono state rifiutate perché rispettivamente mancanti del documento di identità, con presenza di una pec non appartenente al concorrente, e carente del versamento della tassa concorsuale.