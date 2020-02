Discarica abusiva di rifiuti edili: denunciato il proprietario, dovrà bonificare l'area

PORTO SAN GIORGIO - Agenti del nucleo operativo di polizia ambientale dell’Ufficio circondariale Marittimo di Porto San Giorgio, hanno accertato la presenza, su una proprietà privata, di rifiuti di vario genere. In particolare, è stato rilevato il perpetrarsi di condotte illecite di deposito e gestione di rifiuti edili di varia natura lasciati in maniera indiscriminata su un’area di circa mille metri quadrati.

In questo caso, a fronte della totale mancanza di autorizzazioni, è venuta meno anche la possibilità di tracciare l’origine, e soprattutto la destinazione dei rifiuti, con evidenti pericoli per l’ambiente. Gli esiti delle verifiche eseguite sono stati oggetto di informativa di reato a carico del proprietario del terreno, per deposito e gestione illecita di rifiuti, inoltre tutta l’area è stata sottoposta a sequestro. Il responsabile della discarica abusiva dovrà provvedere alla bonifica dell’area e dei rifiuti accumulati.



