PORTO SAN GIORGIO - Quest’estate sarà possibile sorseggiare un aperitivo o gustare le migliori ricette della tradizione gastronomica locale… direttamente a 50 metri di altezza. Arriva dal 6 al 9 luglio a Porto San Giorgio - unica tappa marchigiana - Dinner in the sky, il format internazionale del ristorante tra le nuvole, capace di combinare il fascino di una delle mete turistiche più rinomate della costa marchigiana ad un’esperienza unica nel suo genere.

Ai commensali sarà offerta la possibilità di cenare o degustare un aperitivo sospesi tra cielo e acqua, con pietanze cucinate direttamente sul posto dallo chef. Alcuni degli chef più noti di Porto San Giorgio (inclusi due stellati) saranno infatti i protagonisti assoluti della kermesse. Nella cornice di via Kennedy 85 (davanti hotel Timone) sarà possibile salire a bordo del ristorante tra le nuvole per vivere una delle quattro esperienze: aperitivo, apericena, cena al tramonto e cena dopo il tramonto.

Le date e gli chef

Si comincia il 6 luglio, con la proposta firmata da Gianni Lamponi, storico patron dello chalet-ristorante “Minonda”. Il 7 luglio spazio invece a Richard Abouzaki, il più giovane chef stellato del 2023, del ristorante “Retroscena”. L’8 luglio toccherà a Massimo Gabaldi, patron del ristorante “7.9”. Gran finale il 9 luglio con lo chef stellato Nikita Sergeev del ristorante “L’Arcade”.

Un’esplosione di colori e sapori sarà alla base della proposta di cocktail e food per l’aperitivo firmato da Riccardo Marcantoni di “Onice Bistrot”, mentre per l’apericena sarà possibile degustare le creazioni proposte da Marco Bordò del “Belle Epoque”. «Siamo felici di sbarcare con il nostro format in una città come Porto San Giorgio, destinazione turistica particolarmente rinomata, attenta al mondo degli eventi e della promozione - dice Stefano Burotti (Dits Italia Srl) -. Dinner in the sky ha all’attivo 10mila eventi in cinque continenti e quest’estate sarà in scena anche nelle Marche».

«Il Comune ha accolto con favore l’arrivo del format Dinner in the sky, vedendo in esso un’opportunità di promozione turistica per il nostro territorio - spiega l’assessore al Turismo del Comune di Porto San Giorgio, Giampiero Mercatilli -. L’obiettivo è valorizzare la proposta culinaria sangiorgese, offrendo allo stesso tempo alla nostra città una vetrina unica e dal respiro internazionale».